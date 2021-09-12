"مكافحة كورونا" تكشف أكبر هاجس سيواجه المصريين الفترة المقبلة (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الحصول على لقاح الأنفلونزا هام، ويجب الحصول عليه خلال الفترة من 18 سبتمبر وحتى 18 نوفمبر.



وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه يفضل أن يكون هناك مسافة زمنية بين لقاح كورونا ومصل الأنفلونزا أسبوعين، كاشفا أن أكبر هاجس سنتعرض له الفترة المقبلة هو الخلط بين أعراض الإصابة بالأنفلونزا والإصابة بعدوى كورونا.



وأضاف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن هناك كثير من التشابه بين أعراض الأنفلونزا وأعراض كورونا، منوها بأن الحصول على اللقاحين سيجنبنا الخلط بين أعراض الأنفلونزا والكورونا.

