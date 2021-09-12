بداية نارية تنتظر فريق ملوي في القسم الثاني





أجريت صباح اليوم بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم قرعة الموسم الكروى 2021-2022 للقسم الثانى والذى مقررا أن تنطلق منافساته يوم 30 سبتمبر المقبل.





وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات كالمعتاد مع رفض فكرة تخصيص مجموعة لفرق الشركات على أن يصعد أول كل مجموعة مباشرة للدورى الممتاز مع هبوط الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة من كل مجموعة لدورى القسم الثالث.



وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية لفريق خلال الدور الأول:

ملوي × الفيوم

الالومنيوم× ملوي

ملوي × كيما اسوان

الإعلاميين× ملوي

ملوي × سوهاج

المنيا ×ملوي

ملوي × البداري

ت بني سويف × ملوي

ملوي × قنا

أسوان × ملوي

ملوي × طامية

بني سويف× ملوي

ملوي × بترول أسيوط

ملوي × المدينة المنورة

ديروط × ملوي



تقام اولي مباريات فريق ملوي علي ملعبه في ملوي امام فريق الفيوم الرياضي