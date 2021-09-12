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وزيرة الصحة: توفير علاج ضمور العضلات فوق سن السنتين مدى الحياة

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:00 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
شيماء حسن
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن تكلفة علاج مرض الضمور العضلي بالفحوصات تصل إلى 3 ملايين دولار، مشيرة إلى أن المعاناة الإنسانية التي يراها هؤلاء المرضى كبيرة جدًا.

مرض الضمور العضلي
وأضافت "زايد" في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة اخيرة" المذاع على فضائية "أون"، اليوم الأحد، أن علاج مرض الضمور العضلي يعمل على تحسين الحالة ومنع تدهورها.

فحوصات جينية 
وأشارت إلى أن جميع الفحوصات الجينية لمرضى الضمور العضلي سوف تكون في مصر، موضحًا أنه تم إنشاء 25 مركزًا على مستوى الجمهورية لفحص حالات المرضى.

وأوضحت أن عيادات الضمور العضلي استقبلت 3635 حالة منهم 153 حالة ضمور، لافتًا إلى أن هناك 109 حالات فوق سن السنتين وسيتم تقديم العلاج لهم مدى الحياة.

وأشارت إلى أنه تم القيام باتفاقية مع شركة نوفارتس للكشف المبكر عن مرض الضمور الجيني، مؤكدة أن هذا علاج هذا المرض متوفر في مصر ومستدام.

وأوضحت وزيرة الصحة "أصبح علاج الضمور العضلي متوفر من مرحلة الكشف المبكر حتى قبل وبعد سن سنتين".

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وزيرة الصحة هالة زايد مصر الضمور العضلي

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