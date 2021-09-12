الكشف عن تفاصيل صفقة حمدي النقاز للزمالك

حسم نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة صفقة حمدي النقاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





الزمالك يحسم صفقة حمدي النقاز

حيث كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن حصول اللجنة المؤقتة للنادي على توقيع التونسي حمدي النقاز لاعب الترجي الرياضي التونسي خلال الأيام الماضية.





وأكد المصدر أن تم التوقيع والإتفاق على ضم اللاعب لمدة ثلاث مواسم مقبلة، يتقاضى في كل موسم 600 ألف دولار، ويتم جدولة باقي المستحقات القديمة للاعب.





وفي وجود رغبة قوية من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء في تدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.