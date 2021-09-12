"ريمونتادا ملكية".. ريال مدريد يقسو على سيلتا فيجو بخماسية (فيديو)





فاز فريق ريال مدريد على ضيفه فريق سيلتا فيجو بخمس أهداف مقابل هدفين فقط، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الأسباني الممتاز.





وبهذا الفوز يرتفع الفريق الميرنجي للمركز الثاني برصيد 10 نقاط، بينما يظل فريق سيلتا فيجو كما هو في المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة فقط.





كان نجم اللقاء هو كريم بنزيمة بلا منازع الذي تألق بهاتريك أمام سليتا فيجو، كما شهد اللقاء ظهور مميز للصفقات الجديدة لفريق ريال مدريد.





شوط أول ناري..

لم ينتظر فريق سيلتا فيجو كثيرًا كي يتقدم على فريق ريال مدريد، حيث أستغل سانتي مينا خطأ قاتل من دفاعات الفريق الملكي، وأحرز الهدف الأول بمساعدة ياجو اسباس، في الدقيقة الرابعة.





وجاء كريم بنزيمة مهاجم الميرنغي بتسديدة رائعة من منتصف الملعب، ليدرك هدف التعادل في الدقيقة 24، بمساعدة لاعب الوسط فالفيردي.





ولم يستسلم فريق سيلتا، بل سرعان ما تقدم على ريال مدريد في الدقيقة 32 عن طريق لاعب الوسط فرانكو سيرفي ويسجل الهدف الثاني للفريق، وينتهي الشوط الأول بهزيمة أصحاب الأرض.





ريمونتادا مدريدية في الشوط الثاني..





بدء ريال مدريد الشوط الثاني بداية إنتقامية ولا يفكر سوي في التعادل أو الفوز، وكان 43 ثانية من بداية الشوط كفاية ليسجل الفريق الملكي الهدف الثاني له في اللقاء.





حيث مرر ميجيل جويتريز أورتيجا كرة عرضية لكريم بنزيمة، الذي سددها برأسه وسجل هدف التعادل في الدقيقة 46.





ثم جاء أورتيجا المتألق مرة آخري، ليمرر كرة قوية للاعب فينيسيوس الذي أنفرد بها وسددها بأقصي يسار المرمي، ويتقدم للريال في الدقيقة 55.





ولم يكتفي الميرنجي بهذا القدر من الأهداف، حيث في الدقيقة 72 سجل الوافد الجديد كامافينجا الهدف الرابع.





ونجح فينيسيوس في الحصول على ضربة جزاء بالدقيقة 86، قام بتسديدها كريم بنزيمة ليسجل الهاتريك، وينتهي اللقاء بهزيمة قاسية علي الضيوف 5-2 .





وكان التشكيل الرسمي للميرنجي كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا.

في خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، ناتشو، ميجيل.

في خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، مودريتش.

في خط الهجوم: هازارد، بنزيما، فينسيوس.



