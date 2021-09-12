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بنزيما أفضل لاعب في مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
علي نبوي

حصل الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سيلتافيجو بالدوري الإسباني.

 

وسحق ريال مدريد ضيفه سيلتافيجو بخمسة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جرى مساء اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

 

وسجل كريم بنزيمة 3 أهداف "هاتريك" في المباراة ليقود فريقه لتحقيق الفوز العريض واحتلال صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن فالنسيا وأتلتيكو مدريد.

 

وانتزع بنزيمة صدارة الهدافين في الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الحالي بعد مرور 4 جولات على انطلاقته حيث سجل 5 أهداف بفارق هدف عن كلًا من فينيسييوس جونيور زميله في الفريق وميكيل أويارزابال مهاجم ريال سوسيداد.

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