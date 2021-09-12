نادي ملوي الرياضي يستعد للقسم الثاني 7 صفقات نارية



قام نادي ملوي الرياضي تحت قيادة المدير الفني محمد هريدي بتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد في الممتاز ب بعد الصعود من الدرجة الثالثة بـ 7 صفقات .



وجاءت صفقات الفريق كالتالي : محمود شعبان تريكة لاعب المنيا وسمسطا السابق ، وعمرو الشناوي حارس مرمي ناصر ملوي ، و محمد توفيق لاعب المنيا ونادي طهطا السابق ، ومحمود جلال بوجا لاعب ديروط السابق ، و عباس مصطفى لاعب نادي أسوان والمنيا السابق ، و النيجيري الاوي شريف قادماً من طهطا ، و محمود عبد السميع لاعب المنيا وسمسطا السابق .



ويذكر أن هذا الصفقات تمت بناءاً علي طلب الجهاز الفني بتدعيم الفريق لبداية قوي للموسم الجديد .



والجدير بالذكر أن نادي ملوي الرياض سيواجه نادي الفيوم في أولي مبارياته في القسم الثاني يوم 30 ديسمبر الجاري علي ملعب ملوي الرياضي .