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نادي ملوي الرياضي يستعد للقسم الثاني 7 صفقات نارية

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
علي يحيى

قام نادي ملوي الرياضي تحت قيادة المدير الفني محمد هريدي بتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد في الممتاز ب بعد الصعود من الدرجة الثالثة بـ 7 صفقات .

وجاءت صفقات الفريق كالتالي : محمود شعبان تريكة لاعب المنيا وسمسطا السابق ، وعمرو الشناوي حارس مرمي ناصر ملوي ، و محمد توفيق لاعب المنيا ونادي طهطا السابق ، ومحمود جلال بوجا لاعب ديروط السابق ، و عباس مصطفى لاعب نادي أسوان والمنيا السابق ، و النيجيري الاوي شريف قادماً من طهطا ، و محمود عبد السميع لاعب المنيا وسمسطا السابق .

ويذكر أن هذا الصفقات تمت بناءاً علي طلب الجهاز الفني بتدعيم الفريق لبداية قوي للموسم الجديد .

والجدير بالذكر أن نادي ملوي الرياض سيواجه نادي الفيوم في أولي مبارياته في القسم الثاني يوم 30 ديسمبر الجاري علي ملعب ملوي الرياضي .

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