Advertisements

السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:36 م
بوابة الفجر

قالت وزارة الطاقة السودانية يوم الأحد إن السودان يتوقع التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع شركة أرامكو السعودية  لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية وإنه قد بدأت بالفعل شحنات بعض المنتجات من قبل شركة النفط السعودية المملوكة للدولة.

ويزور السودان وفد من المسؤولين والشركات السعودية لمدة يومين لإجراء محادثات حول الاستثمارات المحتملة في قطاعات مثل الزراعة والطاقة والتعدين والتكنولوجيا.

وقالت الوزارة في بيان إن "مختصين في مجال الطاقة من البلدين وقعوا مذكرة تفاهم للطاقة بشكل عام ، وإن الاتفاقية المستهدفة مع أرامكو تهدف إلى تأمين إمدادات مستقرة ومستدامة من المشتقات النفطية للسودان".

وقالت الوزارة إنه جرى مناقشة الاتفاقية على خلفية تحرير السودان لسوق الوقود في الآونة الأخيرة، مضيفة أن شركة أكوا باور السعودية تتطلع إلى فرص للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن المحادثات تناولت أيضا مشاريع إنتاج الصمغ العربي وزراعة المحاصيل والثروة الحيوانية وبناء البنية التحتية.

وتحاول الحكومة الانتقالية في السودان انتشال البلاد من أزمة اقتصادية عميقة أشعلت فتيل الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في 2019 واستمرت بعد الإطاحة به.

وشهدت الأزمة نقصا حادا في الوقود والسلع الأساسية الأخرى على الرغم من أن نقص الوقود قد خف في الآونة الأخيرة.

أخبار تهمك

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

منذ حوالي 3 ساعات

بعد المئوية.. تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي البريميرليج

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن تفاصيل صفقة حمدي النقاز للزمالك

منذ 36 دقيقة

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ ساعة

عاجل من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحدد بدلاء الفيراري

منذ أقل من ساعتين

كارلوس كيروش يجبر أحمد مجاهد على القرار الأصعب ويغير شكل الدوري

منذ 12 دقيقة

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الصفقة الجديدة.. مدة غياب صادمة لبيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات مولر قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

آخر مفاوضات الأهلي مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

بعد قدوم جلال.. مجازر جماعية في قائمة بيراميدز قبل الموسم الجديد

منذ ساعتين و 5 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

05:29 م

مفاجأة.. لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي

10:01 م

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

09:01 م

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements