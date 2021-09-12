متحدث التنمية المحلية يكشف أسباب فشل تجربة شركات النظافة الأجنبية

أسباب فشل المنظومات السابقة لإزالة القمامة





التعاقد مع شركتين وطنيتين

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركتين وطنيتين للمنطقة الغربية بالقاهرة وتضم جاردن سيتي والزمالك وسيليها بولاق أبو العلا والموسكي وباب الشعرية ووسط القاهرة ثم الوايلي ومنشية ناصر.



وأوضح أن الشركة الثانية ستكون للمنطقة الشرقية التي تضم أحياء مصر الجديدة ومدينة نصر غرب وهما وطنيتان ومتخصصتان بالطبع في إدارة المخلفات والمحطات الوسيطة ولهما سابقة أعمال في هذا المجال في الجمع السكني وفي الشوارع.



وأكد أنه تم الاستقرار على هاتين الشركتين المنتميتين للقطاع الخاص بعد تقدم ستة شركات حتى فازا بتغطية المنطقة الشرقية والغربية بعد عرض فني ومالي في نهاية 2019 بمشاركة عدد من الوزارات بالقاهرة.

كشف الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، أسباب فشل المنظومات السابقة لإزالة القمامة بالتعاون مع الشركات الأجنبية.وقال "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون"، اليوم الأحد، إن استيراد منظومة من الخارج عبر تلك الشركات دون دراسة الواقع المصري يسبب فشلًا.وأضاف: "المصريون ليس لديهم ثقافة صندوق القمامة في الشارع وجل اعتماده كان على جمع القمامة السكني الذي يمر على المنازل لأخذ المخلفات من أمام الشقق".