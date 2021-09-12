Advertisements

وكيل نقابة الأطباء: لا تُجرى أي عملية جراحية دون الفحوصات الطبية

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:15 م
نجوى الشافعي، وكيل نقابة الأطباء
نجوى الشافعي، وكيل نقابة الأطباء
أكدت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل نقابة الأطباء وعضو مجلس الشيوخ، أن علاقة الطبيب بالمريض لا يوجد به أي قصد جنائي بالمرة، قائلة إن الطبيب يدخل على المريض بنية صادقة وصافية والقصد هو تخفيف آلامه وعلاجه، والطبيب مسئول أمام المريض والمجتمع والقانون عن اتخاذ التدابير اللازمة والوسائل الممكنة لتشخيص الحالة وإجراء الفحوصات واعطاء الدواء أو إجراء التدخل الجراحي اللازم، ولكنه ليس مسئول عن النتيجة.
 
علاقة الطبيب بالمريض لا يوجد به أي قصد جنائي
وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن مسئولية الطبيب أن يتخذ ويقوم بكل ما هو مطلوب لعلاج المرضى وسلامة الإجراء الجراحي أو الطبي، متابعة أن تلك النقطة تحددها لجان فنية وستكون مهمة هيئة المسئولية الطبية ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية.

لا عملية جراحية دون فحوصات طبية 
وتابعت أن هناك كثير من الأمور الطبية المتفق عليها طبيًا وقانونيًا وعلميًا تجرى داخل المستشفيات فعلًا، قائلة: "لا يوجد شخص يذهب إلى مستشفى لإجراء عملية جراحية دون إجراء التحاليل الطبية والفحوصات اللازمة ورسم قلب وغير ذلك"، مؤكدة أن القانون لا يجرم إجراء أي عملية جراحية أو إجراء طبي طالما أنه أجرى كافة الفحوصات المطلوبة منه.

الكلمات المفتاحية

وكيل نقابة الأطباء نجوى الشافعي مجلس الشيوخ

أخبار تهمك

الكشف عن تفاصيل صفقة حمدي النقاز للزمالك

منذ 36 دقيقة

بشرى سارة من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين خارجها

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يحدد بدلاء الفيراري

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

الصفقة الجديدة.. مدة غياب صادمة لبيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات مولر قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

آخر مفاوضات الأهلي مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

بعد قدوم جلال.. مجازر جماعية في قائمة بيراميدز قبل الموسم الجديد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ ساعة

عاجل من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

بعد المئوية.. تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي البريميرليج

منذ حوالي 3 ساعات

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "مدينة سعود الطبية" تنقذ مواطنًا كاد أن يموت عقب عملية جراحة بدولة عربية

"الصحة" عن إلزام العيادات بمنح المريض إيصال بقيمة الكشف: "لمنع التهرب الضريبي"

"ريهام سعيد" آثارت رعبهم.. مرضى يكشفون أسرار رحلتهم البطولية مع بكتيريا العنقودية: "حياتنا اتشقلبت"

إنهاء معاناة مريضة بجازان من ورم ليفي نادر

العليا لانتخابات الأطباء: حضور الطبيب للتصويت بنفسه واجب ولا يجوز توكيل الغير للتصويت

لفتة إنسانية.. الداخلية تُجرى عملية جراحية دقيقة لطفل بالساق

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

05:29 م

مفاجأة.. لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي

10:01 م

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

09:01 م

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements