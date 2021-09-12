مكافحة كورونا: "الناس خايفة من المدارس ومخافتش من المصايف" (فيديو)



وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مصل الأنفلونزا الجديد متوفر حاليا في مراكز تطعيمات المصل واللقاح "فاكسيرا" وبنفس سعر العام الماضي، ناصحا المصابين بأمراض مزمنة الحصول على المصل.



وعن لقاحات كورونا، أوضح أن مصر لديها حزمة من التطعيمات تشمل جميع الأمصال عدا أمصال "RNA" وقريبا ستكون في مصر، لافتا إلى أن الطلاب فوق 18 عام سيحصلون على التطعيم، وكذلك أساتذة الجامعة، معلقا: "مفيش حد هيدخل الجامعة غير لما يطعم".



ونوه بأن الحصول على اللقاح لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث أن اللقاح جزء من الاجراءات الاحترازية، مضيفا: "الناس خايفة من المدارس ومخافتش من المصايف والتجمعات والبطولات".



قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه يمكن الحصول على مصل الأنفلونزا من عامين، منوها بأن أي أعراض للإصابة بالتهاب فيروسي في الجهاز التنفسي خلال الفترة المقبلة يجب التعامل معها على أنها كورونا إلى أن يثبت العكس.