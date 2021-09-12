بهذه الطريقة.. رامي صبري يروج لكليبه الجديد

روج الفنان رامي صبري لكليبه الجديد "بتهزري"،وذلك بنشر فيديو قصير من الأغنية، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق "صبري" على الفيديو قائلًا:"ياللي قلبي اختارك بين الناس من الليلة دي إنتي كفاية عليا خلاص لا إنتي بتهزري إسمعوها كاملة على يوتيوب".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال رامي صبري "بيحركك في المشاعر"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكساج وماستر هاني محروس.