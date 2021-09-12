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موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس مصر والقناة الناقلة

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
محمد نادر

يواجه النادي الأهلي نادي إنبي في الدور ال16 ببطولة كأس مصر يوم السبت الموافق 25 من شهر سبتمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

وتواجد المارد الأحمر في دور ال16 بعد تحطيه فريق النصر بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب الأهلي وي السلام.

على الجانب الآخر يلعب انبي اللقاء بعد فوزه على اتحاد نبروه بهدفين مقابل هدف واحد.

وحال تخطي المارد الأحمر عقبة إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ 8 يوم 29 من الشهر الجاري على ستاد السويس الجديد.

وحال تخطي الأهلي دور الـ8 سيلعب مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

ومن المقرر تُقام مباراة الأهلي وإنبي، عبر قناة أون تايم سبورتس.

 

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موعد مباراة الأهلي المقبلة كاس مصر الاهلي وانبي الاهلي

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