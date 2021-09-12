رئيس رابطة الدوري الإسباني يفتح النار على لابورتا





حمل خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة مسؤولية رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.





- بيريز المتحكم في برشلونة





وأشار إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بات المتحكم بغريمه التقليدي برشلونة.





وقال تيباس في حوار صحافي مع جريدة "سبورت" الكتالونية نشر يوم الأحد: خروج ميسي أكثر ألماً بالنسبة لي من رحيل كريستيانو رونالدو قبل 3 سنوات أو حتى المدربين بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو، لم يكن يستحق تلك الطريقة، وأنا مؤمن بأنه كان من المستطاع تفادي خروجه.



