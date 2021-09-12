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رئيس رابطة الدوري الإسباني يفتح النار على لابورتا
الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:34 م
وكالات
حمل خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة مسؤولية رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.
- بيريز المتحكم في برشلونة
وأشار إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بات المتحكم بغريمه التقليدي برشلونة.
وقال تيباس في حوار صحافي مع جريدة "سبورت" الكتالونية نشر يوم الأحد: خروج ميسي أكثر ألماً بالنسبة لي من رحيل كريستيانو رونالدو قبل 3 سنوات أو حتى المدربين بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو، لم يكن يستحق تلك الطريقة، وأنا مؤمن بأنه كان من المستطاع تفادي خروجه.