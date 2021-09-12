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وزيرة الصحة تزف بشرى سارة لمرضى الضمور الشوكي (فيديو)

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:37 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
كساب أحمد
زفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشرى سارة لمرضى ضمور العضلات الشوكي لمن هم أكبر من عامين سنًا حول علاجهم قائلة: "مرضى الضمور العضلي أكبر من عامين سيتلقون علاجًا ليس عبر الحقن لمرة واحدة فقط، بل مدى الحياة، وكلما زاد السن والوزن زادت معدلات الجرعات".

ضمور العضلات الشوكي
 وتابعت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على الفضائية "on"، مساء الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أعلن مبادرة علاج الضمور الشوكي، فحصت الوزارة نحو 3635 حالة، منهم نحو 153 حالة ضمور عضلي شوكي، منهم 109 فوق سن سنتين وعلاجهم موجود وأوجدنا التمويل المائل للاستدامة.

علاج مرضى ضمور العضلات الشوكي
 وأضافت: "العلاج سيكون متوفر ومستدام، لأن الاتفاقية كانت عظيمة وتاريخية في حياة الشركة "نوفارتس" وحياتنا، وعلى مستوى المنطقة والعالم كون مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي منحت نحو 23 طفلا علاجًا للضمور العضلي خلال شهر أغسطس الماضي "

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وزيرة الصحة هالة زايد مصر مبادرة علاج الضمور العضلي الضمور العضلي الضمور الشوكي

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