وزيرة الصحة تزف بشرى سارة لمرضى الضمور الشوكي (فيديو)



ضمور العضلات الشوكي

وتابعت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على الفضائية "on"، مساء الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أعلن مبادرة علاج الضمور الشوكي، فحصت الوزارة نحو 3635 حالة، منهم نحو 153 حالة ضمور عضلي شوكي، منهم 109 فوق سن سنتين وعلاجهم موجود وأوجدنا التمويل المائل للاستدامة.



علاج مرضى ضمور العضلات الشوكي

وأضافت: "العلاج سيكون متوفر ومستدام، لأن الاتفاقية كانت عظيمة وتاريخية في حياة الشركة "نوفارتس" وحياتنا، وعلى مستوى المنطقة والعالم كون مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي منحت نحو 23 طفلا علاجًا للضمور العضلي خلال شهر أغسطس الماضي "



زفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشرى سارة لمرضى ضمور العضلات الشوكي لمن هم أكبر من عامين سنًا حول علاجهم قائلة: "مرضى الضمور العضلي أكبر من عامين سيتلقون علاجًا ليس عبر الحقن لمرة واحدة فقط، بل مدى الحياة، وكلما زاد السن والوزن زادت معدلات الجرعات".