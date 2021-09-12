بعد محاولات الاختراق الأخيرة.. تحذير من مصرفي لعملاء البنوك (فيديو)

اختراق بيانات العملاء







البنك المركزي

وأضاف أن هناك فريقا متخصصا يراقب كل المنتجات الخاصة بالبنك على مدار الـ24 ساعة، مشيرًا إلى أن بنك القاهرة مرتبط مع البنك المركزي، للوقاية من أي مخاطر قد يتعرض لها البنك.



وأشار إلى أن البنك إذا تعرض لأي محاولة للاختراق، فيقوم الخبراء بالتصدي لهذه المحاولات من خلال القيام ببعض الإجراءات التي قد تصل لقفل الخدمة لوقت قصير، لحين التأكد من حماية الخدمة من أي اختراق.



قال محمد فتحي، رئيس قطاع خدمات التكنولوجيا ببنك القاهرة، إن البنك يراقب سلوك العملاء، وفي حال حدوث بيانات غير معتادة على الحسابات المصرفية، يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع أي محاولة لاختراق أو سرقة حساب العميل.وتابع "فتحي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن العميل لا يجب أن يتحدث عن حساباته المصرفية مع أي شخص، والإعلام عن الحسابات قاصر فقط مع الموظفين داخل البنوك، وليس خارج البنك للتأكد من شخصية الموظف.