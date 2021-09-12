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مدير مشروع مثلث ماسبيرو يكشف موعد تسليم وحدات الإسكان البديل (فيديو)

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:40 م
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
قال المهندس نسيم سليم مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، إن مجموعة من قاطني المنطقة رغبوا في العودة مرة أخرى لها، ومن هنا بدأت الدولة تنفيذ مشروع الإسكان البديل في مثلث ماسبيرو، وهو عبارة عن مجموعة أبراج باستثمارات حوالي 1.7 مليار جنيه على شارع 26 يوليو.

أضاف سليم، خلال مداخلة مع الإعلامي معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس"، المذاع على فضائية "الشمس"، مساء الأحد، "بدأنا في شهر يونيو 2019 في مرحلة الإنشاءات والهيكل الخرساني وتم الانتهاء، ونحن في مرحلة التشطيبات منذ أكثر من 11 شهر وإن شاء الله مع نهاية العام ستكون وحدات الإسكان البديل جاهزة للتسليم بتشطيب كامل".

وعن "جراج ماسبيرو"؛ قال: "وفرنا جراج سطحي مؤقت لسيارات ماسبيرو، ويتم إزالته لأنه داخل في مشروع أبراج النيل ماسبيرو، وسيتم استخدام 3 بدروم تحت الأرض كجراجات، بالإضافة إلى ساحة سيتم استخدامها كجراج، وجزء مخصوص من هذه الجراجات للإذاعة والتليفزيون، ومبنى ماسبيرو سيتم الإبقاء عليه وليس في الخطة".

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