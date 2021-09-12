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حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطي عبر زووم

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:41 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
ماريان ناجى
شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم الأحد، عن طريق تطبيق Zoom في حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطي "TEACH - The European Academy for Coptic Heritage“.

بداية الاحتفال
بدأ الاحتفال بتهنئة قداسته للخريجين، ثم عرض البروفيسور ميشيل حنين تقريرًا عن العام الدراسي الأول وعمل الأكاديمية والدراسة بها وإضافة بعض الكورسات الجديدة بها، ثم قام بعض الطلاب بعرض خبراتهم مع مدى أهمية الدراسة لاستيعاب الثقافة القبطية والألحان والأيقونات والليتورجيا والتراث القبطي، ثم ألقى قداسة البابا كلمته التي أعرب خلالها عن أهمية الأكاديمية وأنها بذرة صغيرة وهامة لدراسة ونشر التراث القبطي، كما قدم قداسته الشكر لهيئة التدريس والطلاب وهنأهم بالعام القبطى الجديد.

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زووم حفل تخرج البابا تواضروس الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطي

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