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فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:44 م
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
الفيوم: ريهام على
استمرت فعاليات "دورى مستقبل وطن" بأمانة مركز الشواشنة تحت إشراف أمين المركز حسين الفرخ.

وأسفرت منافسات اليوم عن فوز فريق كحك قبلى على فريق الربع فى المباراة النهائية بنتيجة ٣ - ٢ ليصبح فريق كحك قبلي الفائز بالمركز الأول ببطوله مستقبل وطن " بمركز الشواشنة الموسم الثالث" 2021 وفريق النزلة الفائز بالمركز الثانى للبطولة وفريق الشواشنة الفائز بالمركز الثالث ويصبح فريق كحك قبلى هو البطل لدورى حزب مستقبل وطن بمركز الشواشنة لعام 2021 م وحصوله على درع البطولة ومبلغ مالى ١٠٠٠٠ جنيه بالإضافة لشهادات التقدير وحصول فريق الربع على المركز الثانى وحصوله على مبلغ ٨٠٠٠ جنيه بالإضافة لشهادات التقدير وحصول فريق الشواشنة على المركز الثالث وحصوله على مبلغ 5000 جنيه بالإضافة لشهادات التقدير.

جاء ذلك بحضور أمين الحزب بالمحافظه النائب عبد القادر الجارحي، والنائب يوسف الشاذلى أمين التنظيم بالمحافظة وأمين مساعد المحافظة السيد على غيث وأحمد الجندى أمين شباب المحافظة وجمال قطب أمين المتابعة وبهاء الدسوقى أمين مركز ابشواى والمهندس على نبوى نائب رئيس مجلس المدينة بيوسف الصديق ورؤساء الوحدات المحلية بمركز الشواشنة واحمد سراج فيصل ومحمد طه اللازلم الأمناء المساعدين بالمركز وعلى عبدالواحد آمين الشباب ونبيل كحك آمين الإعلام بالمركز وطاهر عبدالجيد، أمين العضوية ومحمد عابد، وأنور عبدالرحمن سالم، وسامح محمد علام أسامة صلاح عبد الواحد ومنصور غيضان ومحمد نجدى أعضاء اللجنة المنظمة.

يهدف الدوري الرياضي بحزب مستقبل وطن، لتوفير الفرصة لجميع الشباب على مستوى المحافظة لاكتشاف قطاع كبير من المواهب التى لم يتم اكتشافها ودعمها ويعد دورى مستقبل وطن فرصه ذهبية لتحقيق حلم أى شاب لديه الموهبة الحقيقية فى ممارسة رياضة كرة القدم.
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم
فوز فريق كحك قبلي بالمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن بالفيوم

الكلمات المفتاحية

كحك قبلي فوز دوري مستقبل وطن الفيوم

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