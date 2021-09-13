بعد تكريمه في دير جيست.. وليد توفيق: "مصر مهرجاناتها عامرة"

أعرب النجم الكبير وليد توفيق عن سعادته الكبيرة بتكريمه في مهرجان دير جيست،حيث قام بنشر صور له أثناء تكريمه، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق "توفيق" على الصورة قائلًا:" مصر وأهلها الطيبين ومهرجانتها العامرة شكرًا دير جيست على هذا التكريم الذي أسعدني".



وفي سياق آخر، يستعد النجم وليد توفيق لأغنية الجديدة بعنوان "يا قلب حاج تعِنْ" من كلمات الدكتورة نادين أسعد والحان وليد توفيق وتوزيع شيرو، والأغنية من اللون الطربي اللبناني.