عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الممرض في واقعة "اسجد للكلب"

فيديو "اسجد للكلب"



تبريرات الطبيب بشأن واقعة الممرض





ولفت إلى أن الممرض اتصل به عندما نشر الفيديو، وهو قام بطمأنته، مضيفا: "لو شفته هاخده في حضني وأطيب خاطره"، موجها اعتذاره لأسرة المررض وأهل منطقته.



وقال إن التصوير كان نوع من استكمال الحالة الهزلية، مضيفا: "لو كل اتنين اتنشر هزارهم هتتحول لفتنة".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم تواصلوا مع محامي الممرض وأوضح أن موكله أصيب بحالة من الإرهاق الشديد، وسيغادر المستشفى غدا بعد تلقي الرعاية الصحية.كان أكد الدكتور عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بطب عين شمس وصاحب واقعة فيديو "الممرض والطبيب"، أنه تربطه علاقة قوية تمتد لأكثر من 20 سنة مع الممرض الذي ظهر في الفيديو، وأن ما ظهر هو نوع من "الهزار" معتادين عليه، ولكن لا يتم نشره.وقال "خيري"، خلال تصريحات تليفزيونية، "ما تم نشره نوع من الهزار، وبقالنا 25 سنة بنشتغل مع بعض ده ابني وأخويا ودراعي اليمين"، مضيفا أن الممرض لو كان مستاء منه كان ترك العمل معه منذ 20 عاما، مضيفا: "هو هزار غريب بس بيزود الروابط بينا.. الفيديو كله حصل وعبار هزار ومزاح".وأشار إلى انه لولا التمريض لفشلت كل العمليات التي يقومون بها، كاشفا أنه تم قرصنة تطبيق الواتساب الخاص به منذ شهرين وتم ابتزازه ماديه من رقم من خارج مصر وعندما رفض قاموا بتسريب الفيديو، معلقا: "هو أنا جاني ولا مجني عليه".وعن طلبه من الممرض السجود للكلب، عقب، "ده هزار.. مكنش في كلب دي مستشفى 5 نجوم هو أنا بوذي عشان أخليه يسجد لغير الله"، معتذرا عن هذا الطلب والمستائين منه، قائلا: "الناس مش فاهمة هزارنا.. عادل صديقي وأخويا ودايما بيقول عليا الأب الروحي".