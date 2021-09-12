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وزيرة الصحة: الطب لا يطيل العمر

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:51 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
كساب أحمد
قال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الطب لا يطيل العمر، ولكنه يحسن جودة الحياة، معقبة: "وزارة الصحة مسؤولية كبيرة، وصحة الأطفال هامة للغاية، خاصة أن الطفل لا حول له ولا قوة".

ولفتت "زايد"، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، إلى أن علاج ضمور الشوكي يكلف الدولة ملايين الدولارات، ويعد الأغلى على مستوى العالم، وتكلفة حقنة واحدة قد يغطي مئات من الجراحات المتقدمة، ولكن هناك دعم رئاسي لهذا العلاج، لتوفير الرعاية الصحية للأطفال مهما بلغت تكلفته.

ولفتت إلى أن كافة تكاليف علاج الضمور الشوكي، على نفقة الدولة وليس ثمن الحقن فقط، لكن أيضًا الفحوصات الإكلينيكية والمعملية والجينية والأخيرة باهظة الثمن، معقبة: "الفحص الجيني غالي جدًا، ومكلف ومش عاوزة أقول تكلفته قد إيه، فيه أحد الفحوصات كنا بنضظر إرسالها إلى هولندا، لكن الآن بحمد الله سنأتي بجهاز الفحص إلى مصر".

الكلمات المفتاحية

مصر الفحص الجيني الضمور الشوكي الرعاية الصحي الدكتورة هالة زايد

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