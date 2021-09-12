إمام سوداني: الأفكار المتطرفة تحتاج لمواجهة محترفة (فيديو)

وأضاف الشيخ إبراهيم ميرغني حسن، أن المسابقات والدورات المستمرة تجعل الإمام في حالة تجدد وإبداع دائم، مشيرا إلى أن العلماء الذين يحاضرون في الدورة التدريبية على علم كبير منهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وغدا سيشارك الدكتور حسام موافي وغيرهم من العلماء الأفاضل.

دورة الأوقاف التدريبية

وتابع إمام وخطيب مسجد المؤمنين بالخرطوم، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد أن الرئيس السيسي تحدث عن حقوق الإنسان والتي تشمل الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة، مضيفا أن الأفكار المتطرفة لا بد من مواجهتا بالتسلح بالعلم لأن الإسلام لم يأمر أحد برفع السلاح على آخر.



أما أمل ياسين، واعظة بوزارة الأوقاف السودانية فقالت خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحاضرات بالدورة التدريبية التي تنظمها الأوقاف المصرية، ذات مكانة علمية كبرى، موضحة أنها حينما علمت إدراج اسمها ضمن الوفود التي ستشارك بالدورة تيقنت أنها ستكون فائدتها ثرية بالنسبة لها لثقل خبرتها العلمية.



ومن جانبها قالت الدكتورة وفاء عبد السلام، واعظة بوزارة الأوقاف المصرية، خلال تصريحاتها في قناة صدى البلد، أن الدورة التدريبية تطرح فكر مصري، متنوع بالإضافة إلى دراسة اللغات الأجنبية، والعلوم الأخرى، مشيرة إلى أن التسلح بالمعرفة، يعزز ثقة ومكانة رجال الدين لمواجهة الأفكار المتطرفة.