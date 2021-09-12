خبيرة: لعبة الصبارة الراقصة تُصيب الأطفال بالاكتئاب (فيديو)

كشفت صابرين جابر، خبيرة العلاقات الأسرية، عن مخاطر لعبة الصبارة المتحركة، قائلًة: "بتخلي الطفل للأسف منعزل عن الدنيا كلها، عن أهله وعن المجتمع، وده اغتراب كامل عن البيئة بتاعته، اللي بيؤدي لعدم القدرة على النشأة النفسية الاجتماعية".



وأضافت "جابر"، خلال لقائها مع الإعلاميين بدرية طلبة وعامر طاهر وهند رضا، في برنامج "الستات عايزة أيه"، المذاع على قناة "mix"، اليوم الأحد، أن لعبة الصبارة المتحركة أو الراقصة تجعل الطفل منعزلًا وغير متفاعل مع المجتمع، كما أنها تتسبب في زيادة الاكتئاب والتوتر، وتؤثر سلبيًا على مهارات الطفل وسلوكه.



وتابعت: "لعبة الصبارة المتحركة هي مثلها مثل أي لعبة من ألعاب الذكاء الاصطناعي الجديدة، وتكون بلا أضرار لو الاستخدام طبيعي، ولكن زيادتها خطر جدًا على الأطفال، مثل مخاطر الكارتون، معقبة: "للأسف لسان الطفل هيتعود على اللهجة دي، وهي غريبة عن طريقة كلامنا بالعامية، وهتكون صعبة عليه في تحصيل دراسته".



