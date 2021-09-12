ماجد المزيد: سنواصل العمل لبناء قطاع الأمن السيبراني

أكَّد المُحافظ الجديد للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، المهندس “ماجد المزيد” ، أنَّ الهيئة ستواصل عملها تحت إشراف مجلس إدارتها لبناء قطاع الأمن السيبراني بشقيه الاقتصادي والأمني وبمُختلف أبعاده المحلية والدولية، وبالاستناد إلى رؤية المملكة 2030 وممكِّناتها ومُستهدفاتها.









ورفع “المزيد” ، الشُكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مُحافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.









وعبَّر عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية، داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر، وأن يمدُّه ومنسوبي الهيئة بالعون والتوفيق لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتنمية منظومة الأمن السيبراني في هذا الوطن الغالي.









وثمَّن الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لقطاع الأمن السيبراني منذ إنشاء الهيئة بصفتها الجهة المُختصة في المملكة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه، وتأسيس الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) ذراع الهيئة التقني، مِمَّا جعل هذا القطاع الحيوي نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم.



