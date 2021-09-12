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"MNM" يظهر في موقعة باريس سان جيرمان وكلوب بروج بدوري الأبطال

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:58 م
ميسي ونيمار ومبابي
ميسي ونيمار ومبابي
علي نبوي
يُجهز الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتشينو المدير الفني لباريس سان جيرمان الثلاثي الناري ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي للظهور الأول في مباراة الفريق الفرنسي المقبلة أمام كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا.


ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على كلوب بروج البلجيكي يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.


ظهور ميسي ونيمار ومبابي
وأفادت صحيفة الليكيب الفرنسية بأن مباراة باريس سان جيرمان المقبلة أمام ليكيب الفرنسي ستشهد ظهور الثلاثي ميسي ونيمار ومبابي في التشكيل الأساسي للمرة الأولى منذ انتقال ميسي للنادي الفرنسي.

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موقعة باريس سان جيرمان وكلوب موقعة باريس سان جيرمان بوتشيتشينو بدوري الأبطال

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