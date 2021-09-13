Advertisements

بعد عقد قرانها.. جنات توجه رسالة للنجمة أصالة

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 12:23 ص
أصالة نصري
أصالة نصري
ولاء عبد الناصر
حرصت الفنانة جنات، على تهنئة صديقتها الفنانة أصالة، بمناسبة عقد قرانها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وكتبت جنات من خلال خاصية الأستوري عبر إنستجرام: "ألف مبروك صولا ربنا يسعدك".

وكان قد نشر الصحفي الشهير ربيع هندي صورة للفنانة أصالة مع زوجها الجديد فائق حسن معلنا عن خبر زواجهما رسميا، وقدم لهما التهنئة، وذلك عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

يذكر أن أصالة وزوجها الجديد لم يعلنا أو يشاركا أنباء عقد قرانهما على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم تأكيد عدد كبير من أصدقائهما والمحيطين بهما.

الكلمات المفتاحية

مواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا حفل زفاف جنات المطربة إصالة أصالة نصري

أخبار تهمك

الكشف عن تفاصيل صفقة حمدي النقاز للزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

منذ 36 دقيقة

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

فيفي عبده مهددة بالحبس عامين بسبب فيديو الفسق والفجور (خاص)

منذ ساعة و نصف

عاجل من النائب العام بشأن "طبيب الكلب" وموظف بمستشفى خاص

منذ أقل من ساعتين

كارلوس كيروش يجبر أحمد مجاهد على القرار الأصعب ويغير شكل الدوري

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد قدوم جلال.. مجازر جماعية في قائمة بيراميدز قبل الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

منذ حوالي 5 ساعات

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميدفيديف يحصد لقب أمريكا المفتوحة على حساب ديوكوفيتش

منذ ساعة الا ربع

الصفقة الجديدة.. مدة غياب صادمة لبيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ 36 دقيقة

بعد المئوية.. تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي البريميرليج

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

روجينا تهنئ أحمد فلوكس وهنا شيحة بعقد قرانهما

جولة مع الفنانين.. تهنئة من روجينا لهنا شيحة وأحمد فلوكس على زواجهما

حنان مطاوع تهنئ درة على زفافها: ربنا يسعدك

هكذا هنأت منه فضالي بشرى بعقد قرانها

بوسي شلبي تهنئ حلا شيحا ومعز مسعود بعقد قرانهما

بهذه الكلمات.. يسرا تهنئ نيللي كريم بزواجها وتعتذر عن عدم حضورها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

12:30 ص

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

05:29 م

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ

12:30 ص

عاجل.. ميدفيديف يحصد لقب أمريكا المفتوحة على حساب ديوكوفيتش

12:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements