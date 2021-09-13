بعد عقد قرانها.. جنات توجه رسالة للنجمة أصالة

حرصت الفنانة جنات، على تهنئة صديقتها الفنانة أصالة، بمناسبة عقد قرانها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت جنات من خلال خاصية الأستوري عبر إنستجرام: "ألف مبروك صولا ربنا يسعدك".



وكان قد نشر الصحفي الشهير ربيع هندي صورة للفنانة أصالة مع زوجها الجديد فائق حسن معلنا عن خبر زواجهما رسميا، وقدم لهما التهنئة، وذلك عبر حسابه على تطبيق انستجرام.



يذكر أن أصالة وزوجها الجديد لم يعلنا أو يشاركا أنباء عقد قرانهما على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم تأكيد عدد كبير من أصدقائهما والمحيطين بهما.