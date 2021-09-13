أول تعليق لوالد"فتاة الفستان" بعد تكذيبها من النيابة العامة





وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن والد الطالبة حبيبة صرح أنه لن يعلق إلا بعد الرجوع للمحامي، وسيصدروا بيان توضيحي يوم الخميس أو الجمعة القادمين.

كشف الإعلامي عمرو أديب، أنهم تواصلوا مع والد الطالبة حبيبة والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة الفستان" للرد على ما جاء في مذكرة النيابة العامة بشأن أن الشكوى التي تقدموا بها جوفاء ولا ترقى للدليل.وكشف الدكتور وليد العشري، المتحدث باسم جامعة طنطا، أن المراقبتين اللاتي كانتا متهمتان في القضية المعروفة إعلاميا بأ "فتاة الفستان" بعد تبرئة النيابة العامة لهما، تقدما بشكوى إلى رئيس الجامعة.وأشار "العشري"، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن المراقبتين أوضحا في الشكوى أنهم التزموا الصمت وقت الواقعة، وتعرضوا للتشهير ولم يردوا، مطالبين برد حقهما وترك الأمر لرئيس الجامعة.وأضاف أن رئيس الجامعة أصدر تعليماته بإحالة الشكوى للتحقيق بناء على ما جاء في مذكرة النيابة العامة، معلقا: "لا نفرق بين طالب وموظف وأستاذ جامعي داخل اجامعة طنطا".