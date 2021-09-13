عاجل.. ميدفيديف يحصد لقب أمريكا المفتوحة على حساب ديوكوفيتش





نجح الروسي دانييل ميدفيديف في الفوز ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس على حساب المصنف الأول عالميًا الصربي نوفاك ديوكوفيتش بالفوز عليه بثلاثة أشواط مقابل لا شيء في المواجهة التي جمعت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين.





ميدفيديف بطلًا لأمريكا المفتوحة للتنس





ونجح المصنف الثاني على العالم الروسي دانييل ميدفديف في الفوز بالمجموعة الأولى بواقع ستة أشواط مقابل أربعة على الرغم من وجود فرص ثمينة في الشوط الرابع من المجموعة الثانية لكسر إرسال الروسي للمرة الأولى في المباراة لكن الصربي أهدر تلك الفرص بفضل الضربات القوية لمنافسه من الخط الخلفي وأخطاء الصربي نفسه.





ومع إهدار كل هذه الفرص فقد المصنف الاول على العالم صاحب الأربعة وثلاثين عامًا أعصابه على المضرب وقام بتحطيمه ليتحصل على إنذار مباشر من حكم الكرسي.





وفي المجموعة الثانية واصل الروسي تألقه وحسمها بنفس النتيجة وذلك بفضل الكرات القوية التي فشل المصنف الأول على العالم في الوقوف أمامها.





ولم يختلف الوضع كثيرًا في المجموعة الثالثة التي تسيدها ميدفيديف وحقق الفوز بها بنتيجة ستة أشواط مقابل أربعة لينجح في تحقيق أولى بطولات الجراند سلام في تاريخه.





حيث سبق وأن وصل الروسي ميدفيديف إلى نهائي البطولات الأربع الكبرى للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن لعب نهائي أمريكا 2019 وخسر أمام الاسباني رفائيل نادال في الوقت الذي وصل فيه إلى نهائي بطولة أستراليا وخسر أمام نوفاك ديوكوفيتش.