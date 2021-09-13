بدأ مشواره الفني عن طريق الصدفة.. ما لا تعرفه عن خالد النبوي





احتفل أمس الفنان خالد النبوي بعيد ميلاده، وسط دعوات جمهوره له بدوام الصحة والعافية معبرين عن أملهم في أن تستمر رحلة عطائه فنيا، ونجح النجم الكبير أن يخطف قلوب جماهيريه بكاريزمته الخاصة وموهبته التمثيلية، وقدم العديد من الأعمال الفنية المميزة سواء في التليفزيون أو السينما.



وفي هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن الفنان خالد النبوي:



_ترجع أصوله إلى مدينة المنصورة، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في مصر عام 1989، التحق بعد أن انتهى من الثانوية العامة بالمعهد العالي للتعاون الزراعي.



وبدأ مشواره الفني عن طريق الصدقة، حيث أنه استطاع أن يثبت كفاءته في المجال، لذلك اختاره المخرج" صلاح أبو سيف" لكي يشارك في فيلم "المواطن أكس" وذلك في عام 1989، وكان هذا أول عمل له وبعد ذلك توالت أعماله الفنية حيث أنه قدم بعدها فيلم "المهاجر" للمخرج الكبير "يوسف شاهين".



_قدم العديد من الأعمال الفنية المميزة ومن أبرزهم أدواره في عدة أفلام ومنهم "إسماعيلية رايح جاي، فتاة من إسرائيل، تايه في أمريكا، زي الهوى، حسن طيارة، يوم وليلة، خطة بديلة" وغيرهم، وأبرز مسلسلاته " بوابة الحلواني، مسألة مبدأ، ابن موت، مريم، ممالك النار، واحة الغروب، لما كنا صغيرين ".



_لديه مسار ثري من التتويجات حيث إنه حصل على عدد كبير من الجوائز والتكريمات ومنهم جائزة أفضل ممثل في مهرجان جوهانسبرغ عن دوره في فيلم "المهاجر " في عام 1995، وحصل على شهادة تقدير من جمعية فن السينما عن نفس الفيلم، بالإضافة إلى جائزة السينما المصرية عن أفضل ممثل بسبب دوره الذي جسده في فيلم المصير.

