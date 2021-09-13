الكنيسة الأرثوذكسية: إستراتيجية حقوق الإنسان تدعم المرأة والشباب وترسخ للقيم

قال موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة الارثوذكسية، إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمت حقوق المرأة والشباب وترسخ قيمة المواطنة.



وأضاف "إبراهيم" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن فكرة المواطنة هي عبارة عن مفهوم أصيل لحقوق الإنسان.



وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية كانت نتاج عمل من سنوات ماضية منذ بداية عهد الرئيس السيسي، مؤكدًا أن المصريين يستطيعوا ملاحظة أن هناك تغير في توجهات حقوق الإنسان في مصر".



وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية داخل الكنائس في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا أكد أن الكنائس لم تعد إلى كامل أنشطها حتى الآن، مستطردًا "العمل داخل الكنائس عاد بشكل جزئي يراعي الموازنة بين استمرار العمل الخدمي في الكنائس والحفاظ على صحة الناس".