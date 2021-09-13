هاجر الشرنوبي تعلن رسميًا خطوبتها

احتفلت منذ قليل الفنانة هاجر الشرنوبى، بخطوبتها بشكل رسمي على أحمد الجابرى مدير استوديوهات فنية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





ونشرت هاجر الشرنوبي عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك صورً لها أثناء ارتداء الدبلة، وعلقت قائلة: "الخطوبة" فيما انهالت عليها التعليقات والمباركات.



يذكر أن هاجر الشرنوبى، شاركت في دراما رمضان الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل "هجمة مرتدة"، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.