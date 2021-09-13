Advertisements

هاجر الشرنوبي تعلن رسميًا خطوبتها

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 12:57 ص
هاجر الشرنوبي برفقة خطيبها
هاجر الشرنوبي برفقة خطيبها
ولاء عبد الناصر
احتفلت منذ قليل الفنانة هاجر الشرنوبى، بخطوبتها بشكل رسمي على أحمد الجابرى مدير استوديوهات فنية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


ونشرت هاجر الشرنوبي عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك صورً لها أثناء ارتداء الدبلة، وعلقت قائلة: "الخطوبة" فيما انهالت عليها التعليقات والمباركات.

يذكر أن هاجر الشرنوبى، شاركت في دراما رمضان الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل "هجمة مرتدة"، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

الكلمات المفتاحية

فيسبوك عقد قران حفل خطوبة انستجرام الفنانة هاجر الشرنوبي أحمد الجابري

أخبار تهمك

كارلوس كيروش يجبر أحمد مجاهد على القرار الأصعب ويغير شكل الدوري

منذ أقل من ساعتين

بعد قدوم جلال.. مجازر جماعية في قائمة بيراميدز قبل الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

منذ حوالي 5 ساعات

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

فيفي عبده مهددة بالحبس عامين بسبب فيديو الفسق والفجور (خاص)

منذ ساعة و نصف

الكشف عن تفاصيل صفقة حمدي النقاز للزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بعد المئوية.. تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي البريميرليج

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ 35 دقيقة

عاجل من النائب العام بشأن "طبيب الكلب" وموظف بمستشفى خاص

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ميدفيديف يحصد لقب أمريكا المفتوحة على حساب ديوكوفيتش

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الصفقة الجديدة.. مدة غياب صادمة لبيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

تفاصيل شخصية هشام سليم في مسلسل "هجمة مرتدة"

حاجة عظمة.. "هجمة مرتدة" تريند "تويتر" بعد عرض الحلقة الأولى

هند صبري توافق على العمل مع الصهاينة.. تعرف على التفاصيل

أبرز أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "هجمة مرتدة"

تصدر هاشتاج "تحية لشهداء الوطن" بعد عرض الحلقة الرابعة من "هجمة مرتدة"

صلاح عبد الله يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

12:30 ص

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

05:29 م

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ

12:30 ص

عاجل.. ميدفيديف يحصد لقب أمريكا المفتوحة على حساب ديوكوفيتش

12:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements