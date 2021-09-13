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عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 12:30 ص
كارلوس كيروش
كارلوس كيروش
محمد زويد
فجر الإعلامي كريم شحاتة، مفاجأة غير متوقعة عن راتب الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، والذي جاء خلفا لحسام البدري المدرب السابق.

كيروش يتقاضى راتبا خياليا

وقال كريم شحاتة عبر برنامجه "كورة كل يوم" على شاشة الحياة، إن المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة اتفق مع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني على منحه راتب شهرى لن يزيد عن 70 ألف يورو أى ما يعادل بالمصرى مليون و330 ألف جنيه شهريا على ألا يشمل هذا المبلغ راتب الثلاثى الأجنبى الذى استعان بهم فى جهازه الفنى.

وأوضح، أن راتب الجهاز الأجنبي بالكامل سيتراوح ما بين 90 إلى 100 ألف يورو، وهذا الرقم رائع لأن كيروش كان يتقاضى في كولومبيا 3 مليون و800 ألف يورو سنويًا وفي إيران على 2 مليون و400 ألف يورو سنويًا.

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