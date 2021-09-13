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ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 12:30 ص
لاعبوا برشلونة
لاعبوا برشلونة
علي خلاف
تحدث تقرير صحفي إسباني عن تطور جديد بشأن إصابة المهاجم الدنماركي براثيوث لاعب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة في الفترة الأخيرة.

إصابة مهاجم برشلونة

وكان مسؤولو برشلونة الإسباني قد أعلنوا منذ أسبوعين أن المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت لاعب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة بآلام في الركبة اليسرى.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إصابة برايثوايت مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة تفاقمت، وأصبحت فترة غيابه تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.

وتابعت الصحيفة الإسبانية أن برايثوايت مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني لديه مشاكل في الغضروف، وقد يخضع لعملية جراحية.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني يعانى بسبب إصابة سيرجيو أجويرو وعثمان ديمبلي وأنسو فاتي، في الصعيد الهجومي.

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال أوروبا برشلونة برايثوايت بايرن ميونخ

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