"البيئة" تفجر مفاجأة عن هجوم سمكة القرش على مواطن بالساحل الشمالي (فيديو)

كشف الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، حقيقة هجوم سمكة قرش على أحد المواطنين في البحر المتوسط، قائلًا: "المشروع السياحي الذي تعرض لهذا الحادث أرسل صورة الجرح، وخلال دقائق تأكدنا بأن هذا الحادث ليس له علاقة بحوادث هجوم القرش على البشر، والجرح حدث نتيجة التعرض لآلة حادة، ولابد من التحقق من رواية المصاب الذي ادعى بانه تعرض للهجوم من سمكة قرش".



ولفت "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، إلى أن سمكة القرش لديها فك علوي وسفلي، وعندما تعض الإنسان لابد أن تترك أثر على الجانبيين، وليس على جانب واحد، مشيرًا إلى أن جهات الاختصاص ستصل لسبب هذا الاحدث، وسبب هذا الادعاء.



وأشار إلى أن هجوم أسماك القرش في مصر الأدنى على مستوى العالم، مضيفًا ان وزارة البيئة تعمل على تطبيق برنامج رصد لمعرفة حجم المخزون السمكي لأسماك القرش في البحر الأحمر.



ولفت إلى أن أعمال الصيد الجائر ادت لنقص غذاء أسماك القرش، مما يردي إلى توسيع دائرة البحث عن الأغذية بالنسبة لأسماك القرش، ولهذا قد تتواجد إلى الشواطئ التي يتواجد بها الإنسان.

