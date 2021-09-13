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خبير مصرفي: لن تضيع أموال العميل حال التعرض للاحتيال البنكي (فيديو)

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 02:09 ص
بوابة الفجر
قال مدحت علي، مدير إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات ببنك القاهرة، إن العميل يجب أن يتابع حساباته باستمرار، وفي حال الشعور التعرض لأي محاولة احتيال عليه التوجه لأقرب فرع لوقف هذه العملية.

وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن البنك يتواصل مع العميل هاتفيًا حال وجود أي تعامل مريب في حساباته، وفي حال التأكد من أن هذا السلوك مريب، يتم وقف الحساب، وفي حال التعرض للاحتيال، لن تضيع الفلوس على العميل.

وشدد على ضرورة الحفاظ على كلمة السر، والأرقام المتواجدة على الكارت، ولكن هناك بعض البيانات التي من الممكن إعلام بها خدمة العملاء البنك مثل رقم البطاقة، ورقم الحساب.

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مصر بنوك واستثمار الاحتيال البكي اخبار مصر

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