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"المالية": 5 آلاف مواطن حصلوا على سيارتهم في مبادرة "الإحلال" (فيديو)

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 01:44 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
كساب أحمد
قال طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إن هناك 5 آلاف مواطن تسلموا سيارتهم بالفعل ما بين الملاكي والتاكسي والميكروباص، مشيرًا إلى أن المواطن فور استلامه للسيارة يحصل على الترخيص الجديد، ومن ثم تسليم صورة من الخرصة الجديد للبنك المقرض، لتحديد بداية الإقراض.

وتابع "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن السيارات في مبادرة إحلال السيارات ماركات عالمية متداولة في الشارع المصري، من الناحية التجارية والاستخدام العام بالنسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه السيارات ماركات عالمية مصنعة في مصر، بعضها ياباني وكوري وصيني.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 80 ألف طلب للحصول على سيارة جديدة في مبادرة "إحلال السيارات"، منهم 32 ألف في سبيلهم للحصول على سيارة جديدة بإذن الله.

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وزارة المالية مصر مبادرة احلال المركبات اخبار مصر احلال السيارات

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