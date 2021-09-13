حفيد محمود ياسين يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة ارتباطه بابنة أحمد زاهر



وقال محمود ياسين في تصريحات خاصة لـ "الفجر الفني"، "لا توجد أي علاقة عاطفية بيننا، فهي مثل أختي، وطبعاً أي حد يتمناها بس هي أختي، وربنا يوفقها، لأنها فعلا إنسانة موهوبة وجميلة".



يذكر أن آخر أعمال محمود ياسين، مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

كشف الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، عن حقيقة علاقته بالفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر.