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برلماني: حديث السيسي عن زواج القاصرات وختان الإناث يُعبر عما يدور فى المجتمع

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 03:00 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
إيمان أسامة
أشاد النائب أحمد قرقورة، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عن زواج القاصرات وختان الإناث.

وقال"قرقورة" فى تصريح لبوابة "الفجر"، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي يُعبر عما يدور في المجتمع، مؤكدًا أن الأسرة عامل أساسي فيما يحدث وتتحمل العبء الأكبر لعلاج هذا الخلل في سلوكيات مجتمعنا.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن هناك بعض الأسر التزمت إلى حد كبير بعدم ختان بناتها، وإنما يزداد عدم الإلتزام بصعيد مصر لتمسكهم بالعادات القديمة، مشيرًا إلى أن تغليظ العقوبة تزداد أهميتها لمكافحة هذه العادة السيئة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الدولة المصرية استطاعت أن تتقدم وتحقق دعمًا وتطويرًا بشكل غير مسبوق، وهذا دليل على قوة الدولة وإرادة مواطنيها، لافتًا إلى أن التشريع لا يعتمد فقط على القانون بل على من ينفذه ومن يقوم بالإشراف على تنفيذه.

وأوضح السيسي خلال كلمته باحتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أنه يوجد لدينا قانون فيما يخص الختان وزواج القاصرات، قائًلا: "إنتوا بتعملوا إيه في أولادكم.. أتيحوا لهم فرصة العيش والتعليم".

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