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الإسكان تكشف آخر تطورات العمل في مشروع "مثلث ماسبيرو" (فيديو)

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 04:37 ص
منطقة مثلث ماسبيرو
منطقة مثلث ماسبيرو
شيماء حسن
استعرض المهندس عمرو خطاب، متحدث وزارة الإسكان، أبرز أعمال مشروع مثلث ماسبيرو باعتباره من أهم المشروعات التي تعمل عليها الوزارة ضمن مشروعات إعادة القاهرة لرونقها الحضاري.

وقال "خطاب" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" إن هناك 15 ألف عامل بموقع ماسبيرو، ويتم العمل من خلال ثلاث دوريات.

وأشار إلى انه مع نهاية العام الجاري سيتم الانتهاء من طرح 36 وحدة سكنية بخمس أبراج تمثل وحدات السكن البديل، موضحًا أنه مع بداية العام القادم سيتم طرح الوحدات التجارية والفندقية.

وأكد متحدث وزارة الإسكان، أنه لأول مرة في القاهرة سيتم تنفيذ الخدمات الذكية على غرار ما يحدث في العاصمة الإدارية، وذلك من خلال التحكم الذكي في المرافق.

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