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رسميًا.. إعارة نجم الأهلي إلى البنك

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 01:00 ص
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
أعلن نادي البنك الأهلي تعاقده رسميًا مع شادي رضوان قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم آخر.

إعارة شادي رضوان للبنك الأهلي 

وكان رضوان قد ارتدى قميص البنك الأهلي في الموسم الماضي بعدما لعب على سبيل الإعارة حيث طلب خالد جلال المدير الفني للبنك استمرار اللاعب في صفوف فريقه.

وكان الفجر الرياضي قد كشف في وقت سابق عن موافقة النادي الأهلي على إعارة شادي رضوان لنادي البنك الأهلي لمدة موسم آخر.

ونشر نادي البنك الأهلي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي خبر تجديد استعارك اللاعب من الأهلي وكتب :"رسمياً .. شادي رضوان في البنك الأهلي موسم آخر علي سبيل الإعارة من النادي الأهلي".

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