عمرو أديب يوجه مناشدة للدولة بشأن المصريين في ليبيا (فيديو)





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مصر تبذل مجهودا كبيرا مع الجهات الليبية الرسمية وغير الرسمية من أجل إعادة أي مصري يتعرض للاختطاف أو التعذيب في ليبيا، لافتا إلى أن الفترة الماضية تعرض عدد من المصريين للاختطاف على يد ميليشا ليبية، منوها بأنه تم القبض على الشخص الذي كان يعذب المهاجرين المصريين.





ولفت إلى أن ليبيا في طريقها للاستقرار، وهو امر جيد، والشركات المصرية لها نصيب الأسد في المشاركة في عملية إعمار ليبيا، منوها بأن إعمار ليبيا يحتاج إلى 110 مليار دولار.

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك مصريين مازالوا مصرين على التوجه إلى ليبيا من أجل العمل، مناشدا الدولة المصرية أن يكون هناك آلية للحفاظ على المصريين الذين يذهبون إلى ليبيا.