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عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 01:22 ص
النجمة أصالة نصري وزوجها
النجمة أصالة نصري وزوجها
ولاء عبد الناصر
حرصت النجمة السورية أصالة نصري، على مشاركة متابعيها وجمهورها، سعادتها الشديدة بعقد قرانها على الشاعر العراقي فائق حسن، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام".


وكتبت أصالة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة، ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".



وتابعت: "نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر، أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي".

واستكملت: "وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي .. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد".

واختتمت قائلة: "ولأوّل مرّة أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي ..وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بابتسامه ما يكون فيها لحظة وجع ،عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها".

الكلمات المفتاحية

مطربة فائق حسن عقد قران سوشيال ميديا الشاعر العراقي فائق حسن أصالة نصري

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