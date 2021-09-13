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أسطورة ليفربول يحسم مستقبل صلاح مع الريدز

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 01:00 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد نادر
يعتقد إيان راش، أسطورة ليفربول، أن الجماهير قد تكون عاملاً حاسمًا، في تجديد النجم المصري محمد صلاح لعقده مع الريدز.

أسطورة ليفربول يتحدث عن العوامل الحاسمة في تجديد صلاح

ووفقاً لما قاله إيان راش لصحيفة"ديلي ميل"، البريطانية: "الكل يريد استمرار صلاح وأعتقد أن هناك فرصة جيدة لذلك، لأنه إذا رحل لأي مكان آخر، لن يحصل الدعم الذي يناله هنا".

وأضاف أسطوةه ليفربول: "قد يعجب جمهور أي فريق آخر بصلاح، لكن جماهير ليفربول تحب مو، وهذا قد يكون عاملاً حاسمًا".

وتابع: "من الواضح أن مانشستر سيتي الفريق الذي يجب هزيمته لحصد لقب البريميرليج".

وواصل راش: "ليفربول يصنف ضمن الأندية الضعيفة، لكنهم يحبون ذلك، كما أن عودة جو جوميز وجوردان هندرسون وفيرجيل فان دايك تمثل التعاقد مع 3 لاعبين جدد".

واختتم راش حديثه قائلاً: "إذا تمكن نجوم ليفربول من الحفاظ على لياقتهم، لا يوجد سبب يمنع الريدز من المنافسة على لقب البريميرليج".

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول الدوري الأنجليزي

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