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تحذير من طبيب علاج طبيعي من المزاولين لـ"سمكرة البني آدمين" (فيديو)

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 04:06 ص
سمكرة البني آدمين
سمكرة البني آدمين
شيماء حسن
حذر الدكتور علاء بلبع، عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة الأسبق، ممن يقوم بمزاولة مهنة سمكرة البني آدمين والذي كان يقوم بها أحد الأشخاص مع عدد كبير من الفنانين.

وقال "بلبع" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن القضية ليست قضية سمكرة البني آدمين، ولكن القضية هي في وجود بعض الأشخاص الذي يدعون حصولهم على شهادات بمجرد حضور كورس أو مؤتمر أو دورة.

وأشار إلى أن الأساس في من يقوم بمهنة العلاج الطبيعي هو الحصول على شهادات أكاديمية وتراخيص مزاولة المهنة، لأن الخطأ في هذه المهنة قد يؤدي إلى شلل رباعي، حيث قد لا تظهر الإصابات في بعض الأحيان في وقتها وقد تكون إصابة تراكمية مثل ما حدث مع الفنانة ساندي.

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مصر علاء بلبع سمكرة البني آدمين العلاج الطبيعي اخبار مصر

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