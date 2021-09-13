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حقيقة انقطاع الإنترنت شهرا بسبب العاصفة الشمسية (فيديو)

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 08:10 ص
كساب أحمد

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، حقيقة انقطاع الإنترنت شهرا بسبب وجود عاصفة شمسية، قائلًا: "الحديث على انقطاع الانترنت بسبب هذه العاصفة ليس له أي أساس أو صحة علمية".

ولفت "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاحد، إلى أن منحنى العاصفة الشمسية في انحصار، وغير متوقع حدوث أي تأثير خلال الـ3 أيام المقبلة، معقبًا: "هذا الكلام على مسؤوليتي الشخصية".

وتابع:"احنا الآن في الدورة الشمسية رقم 25، ومع تقدم الدورة الشمسية تزيد الانفجارات والبقع الشمسية... تأثير العاصفة على الأرض غير مذكور بالمرة، وإذا حدث أي شيء في الإنترنت فهذا يرجع لأي أسباب أخرى لا ترجع للعاصفة الشمسية".

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