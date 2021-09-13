"القومي للبحوث" يزف بشرى سارة عن موعد انتاج لقاح مصري ضد كورونا (فيديو)

كشف الدكتور محمد أحمد علي، رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، عن أكثر لقاحات كورونا أمانًا، قائلًا:"اللقاح الصيني سينو فارم هو أكثر اللقاحات أمانا"، مضيفًا أن هناك بعض الأعراض الجانبية التي رصدت لبعض اللقاح مثل الجلطات الدماغية للقاح أسترازنيكا، ولكن هذه النسبة بسيطة جدًا.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مصر لديها تنوع شديد في لقاحات كورونا، معقبًا: "معظم اللقاحات المتواجدة في العالم، موجودة في مصر هنا".



ولفت إلى أن الإنفلونزا عائلة أخرى من الفيروسات، وتختلف تمامًا عن فيروس كورونا، والشيء المشترك بينها انهما فيروسات تنفسية، مضيفًا أن المركز القومي للبحوث سيعلن قريبًا عن موعد إنتاج لقاح كورونا المصري.

