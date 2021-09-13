رسميا .. الترسانة يضم لاعبا فاركو والإنتاج الحربي





إختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة تعاقداته الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم المقبل من دوري القسم الثاني .





ونجح مسؤولو الترسانة في الحصول على توقيع أحمد فتحي لاعب وسط نادي فاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز والذي لعب من قبل للاتصالات وأسوان .





وأيضاً ضم الترسانة اللاعب احمد علي ظهير ايمن الاهلي والانتاج الحربي سابقا لتدعيم صفوف الشواكيش للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز .





ولعب أيضاً في أندية المنصورة و الجونة و الاتحاد و المقاولون العرب و اخيرا الانتاج الحربي .





على جانب آخر استعاد الترسانة جهود الثنائي المعار إلي بني سويف محمود جبر وزياد أشرف .





وتعاقد مجلس إدارة الترسانة مؤخرا مع 11 لاعب سيتم قيدهم في القائمة الثانية وهم :





صفقات الترسانة في الموسم الجديد :





علي فرج ( حارس مرمي ) نادي حرس الحدود

مؤمن جابر ( حارس مرمي ) نادي بلدية المحله

محمود اسماعيل رامبو ( وسط مدافع ) نادي فاركو

محمد سماره ( جناح أيمن وأيسر ) نادي المنيا

محمد ناجح ( جناح أيمن ) نادي سوهاج

مروان شاهين ( صانع ألعاب ) نادي الاوليمبى

إسلام مسعود ( هاف شمال ) نادي بورتو

كريستوفر مادونجا ( مهاجم ) نادي الاسماعيلي

بلال عارف ( ظهير أيسر ) نادي المريخ

محمد سعيد ( ظهير أيسر ) نادي فاركو