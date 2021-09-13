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رسميا.. الترسانة يضم لاعبا فاركو والإنتاج الحربي

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 01:11 ص
بوابة الفجر
ميادة كرم
رسميا .. الترسانة يضم لاعبا فاركو والإنتاج الحربي 

إختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة تعاقداته الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم المقبل من دوري القسم الثاني .

ونجح مسؤولو الترسانة في الحصول على توقيع أحمد فتحي لاعب وسط نادي فاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز  والذي لعب من قبل للاتصالات وأسوان .

وأيضاً ضم الترسانة اللاعب احمد علي ظهير ايمن الاهلي والانتاج الحربي سابقا لتدعيم صفوف الشواكيش للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز .

ولعب أيضاً في أندية المنصورة و الجونة و الاتحاد و المقاولون العرب و اخيرا الانتاج الحربي .

على جانب آخر استعاد الترسانة جهود الثنائي المعار إلي بني سويف محمود جبر وزياد أشرف .

وتعاقد مجلس إدارة الترسانة مؤخرا مع 11 لاعب سيتم قيدهم في القائمة الثانية وهم :

صفقات الترسانة في الموسم الجديد :

علي فرج ( حارس مرمي ) نادي حرس الحدود 
مؤمن جابر ( حارس مرمي ) نادي بلدية المحله
محمود اسماعيل رامبو ( وسط مدافع ) نادي فاركو
محمد سماره ( جناح أيمن وأيسر ) نادي المنيا
محمد ناجح ( جناح أيمن ) نادي سوهاج
مروان شاهين ( صانع ألعاب ) نادي الاوليمبى
إسلام مسعود ( هاف شمال ) نادي بورتو
كريستوفر مادونجا ( مهاجم ) نادي الاسماعيلي 
بلال عارف ( ظهير أيسر ) نادي المريخ 
محمد سعيد ( ظهير أيسر ) نادي فاركو 
حسين زيكا ( صانع ألعاب ) العائد من بني سويف

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