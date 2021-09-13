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15 لاعب في قائمة ملوي الأولى بالقسم الثاني

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
علي يحيى
استقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ملوي الرياضي محمد هريدي علي القائمة الأولي للفريق استعدادا للموسم الجديد في دوري الممتاز ب .

وضمت القائمة الأولي للفريق كلا من ،عبد الرحمن شعبان مصطفى ، محمد عصام عبد الظاهر ، خالد ربيع شحاته ، مصطفى احمد عبد الحكيم ، بنجورا داودا ، مصطفى احمد عبد الحميد ، أحمد عباده احمد سيد ، احمد منصور شحاتة ، احمد علي عبد الحكيم ، أحمد عامر محمد ، عبدالله صلاح فرغلي ، عبد الرحيم أحمد محمد ، حسام عز الدين أحمد ، الحسيني صلاح عبد المعز ، عبدالله بدر جمعة .


ويقود فريق ملوي في الإدارة الفنية "محمد هريدي " ومدرب مساعد ، محمد يحيي ،شرقاوي محمد ، طارق ابو جلال ، ومدرب حراس المرمى "عمرو كرم " و طيب الفريق " عاطف صالح " ومنسق إعلامي " أشرف صلاح " .

والجدير بالذكر أن نادي ملوي خاض حتي الآن سبع مباريات ودية استعدادا لبداية الموسم الجديد

حيث واجه فريق ملوي فريق منتخب الفيروز اسبورت واستطاع التغلب عليها بأربع أهداف دون رد ، وثاني مباراة كنت مع فريق منتخب اسيوط الذي فاز عليه بثلاث اهداف دون رد ثم واجه نادي ديرمواس الرياضي وحقق فوزاً كبيراً بأربع أهداف مقابل هدف واحد .

ووصل الفريق مبارياته استعدادا للموسم الجديد ، بفوزه نادي شرواته التابعة لمركز لديرمواس بأربع أهداف مقابل هدف أيضا ، واستكمل مبارياته الودية بمواجهة نادي لافيينا القوي علي ملعبه بأسيوط واستطاع التغلب عليه بهدفين دون رد .

وثم واجهة نادي ملوي فريق بترول أسيوط وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما ، وأخيرا واجه فريق ملوي نادي القوصية والذي استطاع والانتصار علي نادي ملوي بهدفين مقابل هدف .

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