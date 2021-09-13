الزمالك يجهز مفاجأة قوية لباتريس كارتيرون

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة للقلعة البيضاء تعديل عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.









الزمالك يفكر في إلغاء الشرط الجزائي لباتريس كارتيرون









حيث كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن رغبة إدارة نادي الزمالك في تعديل عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وإلغاء بند الشرط الجزائي.





وأكد كريم في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة :"إدارة الزمالك ترغب في إلغاء بند الشرط الجزائي وتمديد عقد المدرب".





وأشار كريم إلى أن تتويج الزمالك ببطولة الدوري جعل الإدارة متمسكة ببقاء المدرب لأطول فترة مع الفريق.